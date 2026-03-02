I carabinieri della stazione di San Sperate li hanno fermati perché viaggiavano a bordo di un’auto con targa straniera. Ma i due erano sardi – un ventitreenne di Monastir e un ventunenne di Ussana – e la loro notte è finita con un arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto ha avuto inizio durante un consueto servizio di perlustrazione notturna per il controllo del territorio, quando la pattuglia ha intimato l'alt a una Fiat 500 con targa polacca, poi risultata presa a noleggio. Fermata la vettura, i militari si sarebbero aspettati di trovare a bordo dei viaggiatori stranieri. Ma la presenza di due ragazzi del posto, molto nervosi, ha invece subito fatto scattare un campanello d'allarme.

Così è scattata la perquisizione: i due giovani nascondevano oltre 48 grammi di hashish, una piccola dose di cocaina e 485 euro in contanti.

I controlli sono stati estesi alle loro case. Le perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 15 grammi di hashish e 16 grammi di marijuana. Non solo droga: durante i controlli in casa, i militari hanno scoperto anche una pistola scacciacani a cui era stato rimosso il previsto tappo rosso.

