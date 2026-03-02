Al fine di organizzare al meglio la manifestazione prevista per il 6 marzo prossimo, l'amministrazione comunale e il "Comitato Spontaneo Ponte di ferro" invitano tutti a partecipare ad una assemblea pubblica che si terrà martedì 3 marzo 2026 alle ore 18:30 presso la sala consiliare del comune in via  da Vinci.

L'incontro sarà occasione per discutere insieme sul punto della situazione e condividere l'organizzazione della giornata del 6 marzo.

I lavori sul ponte iniziati tempo fa, sembrano non finire mai: da qui la protesta programmata per venerdì.

Nei giorni scorsi è stato riaperto il guado sul Flumendosa rimasto chiuso per diverse settimane dopo l'alluvione di gennaio.

