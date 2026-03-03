Quartu, ancora in prognosi riservata il 25enne ferito nell'incidente di via ColomboIl giovane a bordo di uno scooter sarebbe finito contro un’auto impegnata in un’inversione di marcia
Resta in prognosi riservata lo scooterista di Quartu rimasto ferito ieri notte nello scontro con un'auto nella via Colombo, angolo via Madrid.
Il giovane, 25 anni, sarebbe finito contro un'auto pare impegnata in una inversione di marcia.
Gli accertamenti dei carabinieri del Nucleo radiomobile vanno avanti, mentre il ferito, trasportato subito dopo l'incidente in codice rosso all'ospedale Brotzu, è ora ricoverato in prognosi riservata.
L'incidente si è verificato verso le 21 di ieri con immediato intervento di una ambulanza del 118 dei carabinieri di Quartu e dei Vigili del fuoco che hanno rimesso in sicurezza la strada spostando i mezzi coinvolti.