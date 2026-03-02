Incidente in serata a Quartu, in viale Colombo all'angolo con via Madrid: per cause in via di accertamento c'è stato uno scontro fra uno scooter e un'auto con lo scooterista subito soccorso e accompagnato in ambulanza in codice rosso all'ospedale Brotzu. Ha riportato ferite in diverse parti del corpo.

Sul posto col 118 e i carabinieri del Radiomobile di Quartu che stanno effettuando i rilievi di legge per chiarire la dinamioca dello scontro e le eventuali responsabilità.

