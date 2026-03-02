Uno sportello per fornire a tutti i cittadini assistenza gratuita e personalizzata nell’accesso ai servizi digitali pubblici e privati. Il servizio istituito dal Comune permetterà ai residenti di avere maggiore dimestichezza con l’utilizzo di strumenti digitali di base; facilitare l’acceso al Cup web; attivare Spid, carta d’identità elettronica e carta nazione dei servizi; pagamenti online; e l’attivazione di e-mail e Pec.

Lo sportello di facilitazione digitale ha aperto i battenti nella Biblioteca comunale, in via Roma 9 e sarà attivo nei seguenti giorni: il lunedì e giovedì dalle 15 alle 18, il martedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il venerdì dalla 9 alle

«In una quotidianità sempre più digitalizzata, questo un servizio sarà importantissimo per tutti i cittadini e le cittadine di Villa San Pietro – spiega la sindaca, Marina Madeddu -, lo sportello sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei locali della biblioteca comunale: invito tutti i cittadini ad usufruirne».

