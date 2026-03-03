Vertice in Municipio, a Pula, tra l’amministrazione comunale e Abbanoa: al centro dell’incontro il progetto esecutivo (appena completato) dei lavori di rifacimento delle condotte fognarie di Nora. Un intervento di circa 3 milioni di euro, finanziato completamente da fondi Abbanoa, che permetterà di ammodernare i collettori fognari con enormi benefici in termini di efficienza del sistema e in chiave ambientale.

Nella sala riunioni del Comune si sono incontrati il presidente del Cda di Abbanoa Giuseppe Sardu con il sindaco Walter Cabasino e la vice sindaca Elisabetta Loi, accompagnati dai tecnici Alessandra Luridiana, Gianluca Panduccio, Raffaella Pinna, Andrea Lasio e Michele Corda per Abbanoa e dal responsabile del settore Lavori Pubblici del comune Enrico Murru.

IL PROGETTO

Per accelerare i tempi Abbanoa ha realizzato internamente il progetto esecutivo che ora dovrà essere approvato dalla conferenza di servizi. «Come c’eravamo detti nel corso dell’ultimo incontro», ha detto il presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu, «l’intervento durerà quasi 300 giorni ed è fondamentale lavorare a stretto contatto con il Comune per minimizzare l’impatto su Pula, soprattutto nei periodi di particolare afflusso turistico».

Due i grandi tratti di condotta fognaria che verranno sostituiti: Strada Su Gunventeddu e strada Santa Vittoria, il cosiddetto “anello di Nora”, una zona di particolare pregio ambientale, turistico e storico che potrà dotarsi di una nuova infrastruttura moderna ed efficiente grazie ad un importo di quasi tre milioni di euro – 2.865.000 - stanziati da Abbanoa su fondi di tariffa. Quasi due chilometri di nuovi collettori che collegheranno la zona al depuratore di Su Squiddaxiu.

È stato illustrato al Comune anche il metodo di intervento: la sezione della vecchia tubatura verrà incrementata per posare la nuova grazie a particolari metodi di posa delle nuove condotte: non solo saranno realizzate in materiali innovativi, ma anche in grado di trasferire una maggior quantità di reflui in linea con le nuove necessità dovute allo sviluppo urbanistico della zona. “Pipe bursting” – questo il nome della tecnica che verrà utilizzata: frantuma il tubo esistente (cemento amianto, gres, ghisa, PVC) e simultaneamente posa una nuova tubazione nello stesso tracciato, senza scavi a cielo aperto. Una soluzione che dovrebbe impattare al minimo sulla circolazione stradale poiché riduce del 50-70 per cento lo scavo tradizionale

I TEMPI. Abbanoa, una volta approvato il progetto, potrebbe partire con i lavori già da ottobre. Ma, d’accordo con il Comune, si procederà a valutare insieme i periodi ideali nei quali si possono ridurre al massimo i disagi per i cittadini. L’opera, per essere completata, avrà bisogno di circa 300 giorni di lavori, da organizzare insieme al Comune tenendo conto delle esigenze legate al turismo della zona.

MONITORAGGIO DEI COLLETTORI. A partire dalle prossime settimane, in attesa della partenza dei lavori, accogliendo la proposta del sindaco, Abbanoa attiverà un monitoraggio speciale dei collettori fognari con una procedura di intervento d’urgenza in caso di sversamenti dovuti alle piogge. «Finalmente una buona notizia dopo anni di richieste e disagi», commenta il sindaco di Pula Cabasino. «Sicuramente un’opera complessa che richiederà ulteriori sacrifici, ma che finalmente metterà la parola fine a una situazione diventata insostenibile per i cittadini e per i turisti. In caso di necessità, i vertici di Abbanoa su richiesta dell’amministrazione comunale hanno rassicurato che, sia nelle fasi che precedono e sia durante la realizzazione dell’importante infrastruttura, saranno garantiti tempestivi interventi di disostruzione delle condotte».

