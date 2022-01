Tragedia nella notte a Senorbì: per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate e una persona è morta. Altre cinque sono sono state soccorse dal 118 e accompagnate in ospedale.

La vittima è un 39enne maresciallo dell'Aeronautica militare che lavorava a Perdasdefogu: era alla guida di una delle due vetture. Questo il pesante bilancio dell'incidente avvenuto in via Carlo Sanna. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Dolianova che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto. Tra i cinque feriti alcuni hanno riportato conseguenze più gravi.

