Il Comune di Senorbì informa i cittadini interessati che è possibile presentare le domande per la concessione del sostegno economico denominato “Indennità Regionale Fibromialgia” per l’anno 2026. La richiesta deve essere sottoscritta dal beneficiario o dal suo rappresentante legale, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.senorbì.ca.it) o presso gli uffici del Servizio Sociale in via Lonis.

Alla domanda vanno allegati: attestazione ISEE 2026 in corso di validità, certificazione medica rilasciata da specialista attestante la diagnosi di fibromialgia (non oltre il 30 aprile) e copia del documento di identità del richiedente. Chi ha già presentato domanda nel 2025 dovrà fornire solo l’attestazione ISEE aggiornata e il modulo di conferma requisiti. La documentazione può essere consegnata entro il 30 aprile 2026 a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, via e-mail o tramite PEC all’indirizzo protocollo@comune.senorbi.ca.it. Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici del Servizio Sociale del Comune di Senorbì.

© Riproduzione riservata