Oggi a Mandas, nella palestra scolastica comunale di viale Europa, si è tenuta una speciale giornata dedicata alla difesa personale femminile. L’iniziativa, promossa dall’assessorato comunale alle Politiche Sociali in collaborazione con le Acli di Mandas e Athos Team Italian Champion, aveva l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire, offrendo strumenti concreti per rafforzare consapevolezza, sicurezza e autostima. Istruttori qualificati hanno guidato esercitazioni pratiche con tecniche efficaci e alla portata di tutte.

Le partecipanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare direttamente le strategie di autodifesa, imparando a reagire con sicurezza in situazioni di rischio.

«La difesa personale non è solo una tecnica: è un messaggio di fiducia e responsabilità verso se stesse», ha sottolineato Rosy Dessì, presidente delle Acli di Mandas. Questi momenti - hanno concordato gli enti coinvolti nell’organizzazione - sono fondamentali per sensibilizzare la comunità e diffondere una cultura della prevenzione e del rispetto reciproco.

«È stato un bellissimo incontro – ha aggiunto Dessì – durante il quale si è parlato dell’importanza di prevenire la violenza in tutte le sue forme. Athos e il suo team ci hanno mostrato come difenderci dalle aggressioni fisiche, proteggendo le parti più vulnerabili del nostro corpo. Un’esperienza preziosa, da ripetere».

La giornata ha rappresentato un momento di formazione, prevenzione e solidarietà, accogliendo tutte le partecipanti con l’obiettivo di diffondere sicurezza e consapevolezza femminile.

