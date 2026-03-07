I Carabinieri della Stazione di Dolianova, supportati dai militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato e condotto in carcere a Uta un 29enne originario di Cagliari ma domiciliato a Serdiana.

L’uomo si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia, ma nel corso di un controllo i militari hanno trovato nella sua abitazione oltre 47 grammi di marijuana e anche hashish nascosti tra la cucina e il soggiorno.

Dopo il sequestro, in occasione di un ulteriore controllo, gli uomini dell’Arma lo hanno di nuovo trovato in possesso di droga. Per questo motivo l'Autorità Giudiziaria ha deciso di revocare il beneficio della misura domiciliare e ieri il 29enne è stato trasferito in cella.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata