Sinnai, i posteggi nelle aree mercatali saranno assegnati per i prossimi dieci anniPotranno partecipare esclusivamente gli operatori in regola con il pagamento del canone unico patrimoniale oppure coloro che abbiano ottenuto la rateizzazione delle somme dovute
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I posteggi nelle aree mercatali del Comune di Sinnai saranno presto assegnati per il periodo 2026-2036 con un nuovo bando.
Potranno partecipare esclusivamente gli operatori in regola con il pagamento del canone unico patrimoniale oppure coloro che abbiano ottenuto la rateizzazione delle somme dovute.
«Il bando - come spiega una nota del Comune - terrà conto di diversi criteri, tra cui: l'anzianità di presenza dell'operatore nei mercati comunali, l'esperienza professionale, la composizione del nucleo familiare e delle domande dei giovani operatori. Il 30% dei posti sarà riservato ai produttori agricoli».