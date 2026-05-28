I Servizi sociali del Comune di Selargius, con il supporto della Cooperativa sociale Agape, stanno organizzando le attività estive rivolte a minori di età compresa tra 6 e 13 anni.

Le attività di animazione si svolgeranno nei Centri di Aggregazione di via Pira e di via Boiardo, a Su Planu. Le attività sono gratuite e rivolte ai residenti. Le iscrizioni da parte di minori non residenti saranno ammesse esclusivamente laddove almeno uno dei due genitori lavori nel territorio comunale di Selargius.

L'iscrizione, che verrà formalizzata in presenza degli operatori incaricati, sarà preceduta da un primo contatto telefonico ai recapiti e negli orari di seguito indicati, sino al prossimo tre giugno, nei giorni feriali, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 18.

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