Aperte le iscrizioni allo storico torneo di calcio dell’estate sinnaeseIl torneo si svolgerà al campo sportivo di Bellavista
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Sono aperte le iscrizioni al 54esimo Torneo di Calcio a 11 “Coppa Città di Sinnai”, storico appuntamento sportivo dell’estate sinnaese che promuove i valori dello sport, della partecipazione e della socialità.
Il torneo si svolgerà al campo sportivo di Bellavista e avrà inizio indicativamente nella seconda metà di giugno, con conclusione prevista nei primi giorni di agosto. Il torneo è riservato ai cittadini sinnaesi residenti o nati a Sinnai, organizzati in associazioni spontanee, in possesso del certificato medico agonistico e in regola con il tesseramento.
Possono partecipare anche cittadini non italiani regolarmente residenti nel Comune di Sinnai. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 11 giugno. Organizza l'assessorato allo sport. Nel 2025 si è imposta la squadra de "Le Orme Summer" che nella finale aveva battuto ai rigori il "Real Mandronis".