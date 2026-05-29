«Cinque miliardi di euro di cantieri aperti in tutta la Sardegna, più di mezzo miliardo di risorse destinate solo ai porti, con lavori per un importo di circa 55 milioni di euro per Porto Torres».

Così il vicepremier e ministro per i Trasporti e le Infrastrutture, Matteo Salvini, in visita a Porto Torres, presso il centro servizi dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna dove ha incontrato il presidente Domenico Bagalà per fare il punto sugli investimenti futuri e gli interventi in corso nello scalo marittimo turritano.

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