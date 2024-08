Selargius, così come tutti i paesi e le città dell’Isola, ha già preso posizione per la difesa del paesaggio sardo con la raccolta firme in Comune per la proposta di legge di iniziativa popolare "Pratobello24".

Per agevolare i cittadini residenti nei quartieri periferici, da domani, 28 agosto, il consigliere di minoranza, Omar Zaher sarà a Is Corrias tutti i giorni (sabato e domenica esclusi) in via Barbagia – vicino al giardino – dalle 18.45 alle 20. Ci sarà anche la prossima settimana.

Per chi avesse difficoltà ad avvicinarsi negli orari prestabiliti, Zaher può essere contattato – solo in casi eccezionali – per firmare.

Questa proposta, che punta a regolamentare l’installazione di impianti fotovoltaici e eolici a terra, è fondamentale per garantire una transizione energetica che rispetti le bellezze naturali e le caratteristiche uniche della Sardegna.

La legge proposta mira a stabilire norme urbanistiche rigorose per gli impianti energetici, assicurando che i progetti di energia rinnovabile siano realizzati in armonia con la tutela e valorizzazione del territorio. Questo approccio si allinea con i principi stabiliti dallo Statuto Autonomo della Sardegna e dalle direttive internazionali e nazionali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e consapevole.

La partecipazione alla raccolta firme non è solo un atto di supporto legislativo, ma una dichiarazione di impegno per la salvaguardia del territorio sardo. Ogni firma, infatti, contribuisce a garantire che le future installazioni energetiche siano compatibili con la bellezza del paesaggio sardo e che il progresso non comprometta l’eredità naturale che è stata lasciata.

