È di quattro feriti, di cui uno grave – un ventitreenne di Monserrato – il bilancio di un terribile incidente avvenuto poco dopo le 16 sulla Statale 125 Var, la nuova Orientale.

Stando alle prime informazioni, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli, all’altezza del chilometro 5 e 700, in direzione Muravera.

La circolazione è stata interdetta in entrambe le direzioni e il traffico deviato sulla viabilità alternativa. L’elisoccorso è atterrato sull’asfalto per prendere in carico e trasportare in ospedale chi ha riportato le conseguenze peggiori.

Tra i feriti, distribuiti tra vari pronto soccorso di Cagliari (Brotzu, Policlinico e Santissima Trinità) anche una bambina di 11 anni, che viaggiava con la mamma di Villasimius.

Sul posto la polizia stradale e gli agenti del commissariato di Quartu.

