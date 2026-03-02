Lega, oggi la Direzione Regionale. Il segretario Ennas: «Pronti anche al voto anticipato»

«Dobbiamo essere pronti anche al voto anticipato». L'appello del segretario della Lega in Sardegna Michele Ennas nel giorno della prima direzione regionale convocata a Cagliari alla presenza del vice segretario federale Claudio Durigon. «Chiediamo di riunirci al piu' presto - è l'invito di Ennas - per parlare di programmi e strategie». E' evidente che gli scenari incerti impongono anche al centrodestra la massima attenzione. Nel Campo Largo si parla oggi di una tregua armata fra PD e Movimento 5 Stelle con la campagna referendaria sulla giustizia, in pieno svolgimento. L'ultimo strappo sulla sanità però va ancora ricucito. Possibile a breve un primo confronto, anche con le segreterie romane, sull'attuale quadro dipinto dalla direzione del Partito Democratico che ha chiesto alla Governatrice Todde un cambio di rotta nel rapporto. Ma lavoro diplomatico verosilmente che entrerà nel vivo solo dopo il referendum del 22 e 23 marzo. E al momento restano i venti di crisi e il clima nebuloso tra ipotesi di dimissioni e caso decadenza che pende sempre sulla presidente.

MICHELE ENNAS SEGRETARIO LEGA SARDEGNA