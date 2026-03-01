È di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto a Sestu, sulla nuova statale 131, che ha coinvolto quattro veicoli, uno dei quali è finito frontalmente contro il guardrail.

Nello scontro, un’auto, che procedeva in direzione Sassari, ha perso le catene antineve, che sono finite nell’altra carreggiata provocando un secondo incidente, che ha coinvolto un’altra vettura, il cui conducente è rimasto illeso.

Sul posto, per soccorrere i feriti – che hanno riportato traumi cranici e sono stati portati in codice rosso in ospedale – varie ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

In azione anche la Polizia Stradale per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

