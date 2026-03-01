Una squadra di trenta volontari, decine di sacchi di rifiuti raccolti: è stato un successo la giornata ecologica organizzata dall’Asd Podismo Sarroch, in collaborazione con il Comune, la De Vizia, l’associazione Rebel Terra e il Motoclub Sarroch.

Tantissimo vetro, plastica e immondizia di ogni genere: per tutta la mattina pulitori e pulitrici si sono dati da fare per bonificare il litorale di Foxi, sul quale pesa ancora il passaggio dell’uragano Harry. Soddisfatto Giuseppe Scioni, presidente dell’Asd Podismo Sarroch, ideatore degli appuntamenti che, anno dopo anno, coinvolgono sempre più volontari: “Eravamo tanti e abbiamo raccolto una quantità incredibile di rifiuti, aiutare l’ambiente ci permette di tornare a casa felici, orgogliosi di aver fatto qualcosa di importante per tutti, ma soprattutto per noi. Il ciclo delle giornate ecologiche proseguirà nelle prossime settimane con un nuovo appuntamento, presto comunicheremo la data e il luogo scelto per raccogliere quello che gli incivili hanno abbandonato”.



