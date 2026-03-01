Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Monserrato, intorno alle 9:45, per soccorrere un occhione rimasto incastrato nella rete di protezione accanto a un campo da calcio.
I pompieri sono intervenuti con una scala riuscendo a liberarlo.

L’animale, che ha riportato ferite alle zampe e ad un’ala, è stato affidato al Centro Allevamento e Recupero dell’Agenzia Forestas, dove riceverà le cure necessarie per essere successivamente rimesso in libertà.

(Unioneonline)

