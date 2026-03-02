Dopo un anno e mezzo dal deposito delle 211mila firme in Consiglio regionale mercoledì 4 marzo comincia l'iter della proposta di legge Pratobello 24 contro l’invasione delle rinnovabili in Sardegna.

Alle 10.30 la quarta commissione Ambiente, presieduta da Roberto Li Gioi (M5s) e la quinta Attività produttive, guidata da Antonio Solinas (Pd) si riuniranno in seduta congiunta per cominciare le audizioni e l'iter dell'esame del testo sull'insediamento «di impianti fotovoltaici industriali a terra e eolici terrestri con recepimento di principi e obblighi di tutela e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali, nazionali e regionali».

I primi a essere ascoltati saranno i rappresentanti dei comitati, che per un anno si sono battuti per raccogliere le firme «contro la speculazione delle grandi multinazionali dell'eolico e del fotovoltaico in Sardegna».

Si parte con il comitato promotore della legge guidato sin dal principio dal sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, poi quelli di Uta, della Gallura, Difesa Sardegna, Liberaterra Nuoro del Popolo Sardo. Bentu Libertadi, Alghero Nuova Resistenza per la Terra Sarda e Pro Sa Nurra.

Nella settimana in cui si attendono a giorni sia la sentenza per la decadenza della presidente Alessandra Todde, sia sviluppi politici sugli equilibri con il Pd sulla gestione della sanità, il Consiglio è al lavoro anche su altri temi importanti e di bandiera per la coalizione di campo "progressista" (come ormai lo definisce la governatrice): il testo corretto sul comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli Enti locali prosegue il suo percorso a partire da domani, martedì 3 marzo in prima commissione, presieduta da Salvatore Corrias (Pd). E la stessa commissione si unirà, giovedì 5 marzo, alla Quarta (Ambiente) per proseguire l'esame del disegno di legge della giunta "Disciplina del Sistema regionale di protezione civile".

