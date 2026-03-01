Si è rinnovato oggi a Sinnai il rito carnevalesco de "Is cerbus", la caccia al cervo fra le strade del paese con la mattanza finale nella Piazza Sant'Sidoro con le gradinate gremite. Un rito che affonda le radici nel tempo, puntualmente al centro delle manifestazioni del "Carnevale sinnaese".

Una manifestazione con tantissimi protagonisti iniziata con la vestizione delle maschere. I cacciatori (is cassadoris), riconoscibili per l’abbigliamento tradizionale: velluto scuro, gilet, cartucciere, fucile scenico. E, poi, is cerbus e is cerbixeddus, is canaxius, i battitori, incaricati di perlustrare simbolicamente le strade del paese per scovare gli animali (cinghiali e cervi), e spingerli verso i cacciatori. Accanto a loro, i cani, essenziali della battuta di caccia che si è conclusa all'imbrunire con la grande mattanza nella Piazza Sant'Isidoro.

Quest'anno la gestione del carnevale che si concluderà il 15 marzo con la pentolaccia e is pariglias nella pista di Bellavista, è stata affidata dal Comune alla Pro Loco. Il carnevale sinnaese si concluderà il 15 marzo con is pariglias e la pentolaccia nella pista di Bellavista.

