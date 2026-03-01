Il nuovo decreto energia, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe alleggerire le bollette 2026. In attesa di poterne valutare gli effetti, c’è una domanda: quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie italiane per luce e gas?

Una risposta arriva da un’analisi di Facile.it, secondo la quale la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata di 2.055 euro, solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto al 2018, quando era a meno di 1.200 euro. Quindi è stato sfiorato il raddoppio. in pochi anni.

A pesare di più sulle tasche degli italiani è la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.316 euro, mentre per quella elettrica i consumatori hanno dovuto mettere a budget appena meno di 740 euro.

Guardando alla sola bolletta elettrica, anche perché qui di gas non si può parlare, la Sardegna è la regione con il conto più salato: nell’isola le famiglie hanno consumato, in media 2.751 KWh, spendendo 826 euro, il 12% in più rispetto alla media nazionale.

