Bollette raddoppiate rispetto al 2018: in Sardegna il conto più salatoI risultati della ricerca di Facile.It sulle spese per l’energia delle famiglie italiane
Il nuovo decreto energia, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe alleggerire le bollette 2026. In attesa di poterne valutare gli effetti, c’è una domanda: quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie italiane per luce e gas?
Una risposta arriva da un’analisi di Facile.it, secondo la quale la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata di 2.055 euro, solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto al 2018, quando era a meno di 1.200 euro. Quindi è stato sfiorato il raddoppio. in pochi anni.
A pesare di più sulle tasche degli italiani è la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.316 euro, mentre per quella elettrica i consumatori hanno dovuto mettere a budget appena meno di 740 euro.
Guardando alla sola bolletta elettrica, anche perché qui di gas non si può parlare, la Sardegna è la regione con il conto più salato: nell’isola le famiglie hanno consumato, in media 2.751 KWh, spendendo 826 euro, il 12% in più rispetto alla media nazionale.
