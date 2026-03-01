Capoterra, il consiglio comunale adotta il piano della lottizzazione Corte CariaLe eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il 27 aprile all’Ufficio protocollo
Via libera al piano di lottizzazione residenziale “Corte Caria”, adottato dal Consiglio comunale durante una delle ultime sedute.
L’adozione del Piano rappresenta un passaggio procedurale previsto dall’iter di pianificazione urbanistica, finalizzato alla successiva fase di valutazione delle osservazioni e all’eventuale approvazione definitiva dello strumento attuativo. Incassato il voto favorevole dell’Aula, scatta ora la fase delle osservazioni da parte di cittadini, enti e portatori di interessi, passaggio fondamentale per dare via al piano per la realizzazione di un polo residenziale nella zona di via Emanuela Loi, in località Mitza Caria.
Gli atti relativi al piano di lottizzazione sono depositati sul Buras, e possono essere consultati negli uffici della segreteria e del settore Urbanistica, oppure visitando il sito web del Comune. Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il 27 aprile all’Ufficio protocollo.