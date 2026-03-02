Notte di fuoco nel Cagliaritano, dove tra Cagliari e Quartu Sant’Elena tre mezzi sono andati distrutti dalle fiamme. Il primo intervento è scattato intorno alle due del mattino in via Monte Santo, nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari, dove un’auto in sosta ha preso fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando dei vigili del fuoco che, dopo aver domato il rogo e messo in sicurezza l’area, ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. Si registrano lievi danni alla facciata della palazzina adiacente.

Un altro intervento si è reso necessario in via Palestrina, a Quartu Sant’Elena, per un’auto in fiamme. Il tempestivo arrivo dei pompieri ha evitato che il fuoco si propagasse agli altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Paura anche in via Saverio Belgrano, a Cagliari, dove la squadra del distaccamento portuale è intervenuta per spegnere uno scooter in fiamme, parcheggiato sotto una palazzina. In tutti gli episodi, fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.

