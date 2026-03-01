Grave incidente nella tarda serata di oggi all’uscita di Sestu, sulla strada provinciale 8.

Un giovane di circa 25 anni – al momento non si hanno ulteriori dettagli – per cause ancora da accertare è stato sbalzato dallo scooter sul quale viaggiava. Non è chiaro se siano coinvolti altri mezzi.

L'impatto con l'asfalto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che, dopo le prime cure, hanno portato il ferito al Brotzu con assegnato un codice rosso.

Nonostante le gravi condizioni, il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono a cura dei carabinieri di Sestu.

(Unioneonline/E.Fr.)

