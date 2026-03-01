La tragedia sulla SP 15: Fabio Frau forse morto schiacciato dalla sua autoA causa di un guasto il 56enne di Quartu sarebbe sceso dalla vettura, che poi si sarebbe mossa travolgendolo
Una terribile fatalità sarebbe all'origine della tragica morte di Fabio Frau, 56enne di Quartu, deceduto la notte scorsa sulla strada provinciale 15 che collega il litorale di Quartu alla vecchia Orientale e all'abitato di Maracalagonis.
L'uomo si sarebbe fermato all’altezza di via Marco Polo, forse per un guasto alla sua Lancia o forse per qualche altro motivo, con la macchina che poi gli è “scivolata” addosso, muovendosi improvvisamente sull'asfalto e uccidendolo.
A lanciare l'allarme automobilisti di passaggio, con il successivo arrivo sul posto di un’ambulanza del 118, degli agenti del Commissariato di Quartu e della Polstrada di Sanluri.
A lberare il cadavere dell'automobilista sono stati i vigili del fuoco, con la salma che è stata poi trasferita al cimitero di Quartu.