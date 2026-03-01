Quartu, carenze nella sicurezza alimentare: multato un ristoratoreDuemila euro di sanzioni a un locale dopo un controllo dei carabinieri
I carabinieri della sazione locale e militari del Nas di Cagliari hanno inflitto sanzioni amministrative per duemila euro a un ristorante di Quartu.
Nel corso di un’ispezione nel locale sono state ravvisate alcune carenze relative ai sistemi di prevenzione e autocontrollo, ravvisando una mancata o scorretta applicazione delle procedure basate sui principi HACCP, protocolli sono fondamentali per garantire la salubrità degli alimenti e la tutela della salute dei consumatori.
Oltre alla sanzione pecuniaria, i militari hanno impartito specifiche prescrizioni volte al ripristino dei requisiti di legge. Dell’esito dell’ispezione verrà informata l’Autorità Amministrativa competente per i provvedimenti del caso.