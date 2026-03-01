Grande festa e tanta emozione a Santa Margherita per i cento anni di Maddalena Madeddu, affettuosamente chiamata da tutti “Zia Maddalena”, che ha celebrato l’importante traguardo circondata dall’affetto di familiari, amici e amministratori comunali.

La giornata si è aperta con la messa celebrata nella casa della centenaria dal parroco don Andrea Manunta, in un momento di raccoglimento e gratitudine per un secolo di vita vissuta intensamente.

A seguire, l’amministrazione comunale di Pula ha voluto rendere omaggio alla concittadina con la presenza del sindaco Walter Cabasino, della vicesindaca Elisabetta Loi e dell’assessora ai Servizi sociali Emanuela Serra, che hanno portato gli auguri ufficiali dell’intera comunità, esprimendo l’auspicio di poter festeggiare ancora tanti compleanni insieme.

Durante il rinfresco, tra sorrisi e commozione, sono riaffiorati ricordi lontani e aneddoti di una vita lunga e ricca di esperienze. La neo-centenaria ha accolto con gioia le numerose manifestazioni di affetto, diventando ancora una volta il centro di un abbraccio collettivo che ha unito generazioni diverse.

Originaria di Teulada, Maddalena Madeddu ha ricevuto nei giorni scorsi anche la visita del sindaco del suo paese natale, Angelo Milia, che le ha consegnato gli auguri dell’amministrazione e della cittadinanza teuladina, sottolineando il forte legame con le sue radici.

Un secolo di storia personale che si intreccia con quella del territorio, custodendo memoria, valori e tradizioni. Un traguardo che non rappresenta soltanto una ricorrenza anagrafica, ma un patrimonio prezioso per l’intera comunità.

