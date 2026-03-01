A Senorbì il consigliere comunale e capogruppo di minoranza Marco Melis ha trasmesso una segnalazione formale al sindaco Alessandro Pireddu e, per conoscenza, all’Ufficio Tecnico, in merito al recente rifacimento del manto stradale in alcune vie del paese. Come si legge nel documento, il consigliere ritiene «doveroso segnalare con la massima urgenza la situazione di evidente criticità relativa al nuovo manto stradale recentemente posato in diverse vie del nostro Comune».

Nella nota si evidenzia che «nonostante i lavori siano stati conclusi da pochissimo tempo, sono state riscontrate la presenza di buche, avvallamenti e cedimenti dell’asfalto che possono costituire un serio pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni».

Tra le richieste formulate, come si legge nel documento, vi sono: «l’avvio immediato di un sopralluogo tecnico, la verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al contratto e al capitolato d’appalto, il rifacimento delle parti difettose a carico dell’impresa esecutrice e una relazione dettagliata sugli esiti dei controlli e sulle eventuali responsabilità». L’iniziativa è finalizzata, come riportato dal consigliere Melis, a garantire «trasparenza, rigore e tutela dell’interesse pubblico».

