Buona la prima per Saboris Antigus a Selegas. La giornata di ieri ha richiamato visitatori e appassionati, regalando al paese una festa all’insegna dei sapori tipici, dell’artigianato e delle tradizioni della Sardegna.

Le vie del centro si sono animate tra degustazioni, musica e momenti di condivisione, confermando il valore di una manifestazione che promuove le eccellenze locali e l’identità del territorio.

Oggi, domenica 1 novembre, si replica con un programma altrettanto ricco. Tra gli appuntamenti più attesi, le degustazioni, i laboratori dedicati ai prodotti della tradizione, la sfilata delle maschere sarde con i Mamuthones di Mamoiada e i Mamutzones di Samugheo, e nel pomeriggio la musica di Maria Luisa Congiu con i Fantasias de Ballos.

La tredicesima edizione di Saboris Antigus si conferma una grande festa itinerante all'insegna dell’accoglienza, della cultura e dei sapori della Trexenta e del Sarcidano.

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