Il bottino, come al solito, è stato purtroppo ricco. In poche ore i soci dell'associazione Amici dei Fortini assieme ad alcuni residenti della zona, hanno raccolto chili di rifiuti attorno e all'interno dei fortini di Quartello, a Quartu. La giornata di bonifica è stata organizzata per cercare di dare decoro alla zona purtroppo da tempo presa di mira dagli incivili e dai vandali che non si fanno alcuno scrupolo nemmeno a trasformare in discariche le fortificazioni della seconda guerra mondiale.

«La valorizzazione del sistema di difesa quartese passa anche attraverso la lotta contro il degrado – ha detto il presidente dell'associazione Amici dei Fortini Emanuele Contu – l'incivile di turno è sempre in azione e per evitare che la natura continui ad esser violata, serve costanza e determinazione. Per la terza volta siamo tornati al parco dei fortini di Quartello per dare decoro ad un luogo che merita rispetto sia a livello naturalistico che storico, con la presenza di 3 fortilizi bellici. Ringraziamo chi si è unito a noi e tutti quelli che lo vorranno fare anche per le prossime inziative saranno bene accetti».

Anche i fortini del Simbirizzi sono da tempo nel mirino di incivili e balordi che diverse volte hanno appiccato anche incendi. E che sono diventati in alcuni casi anche rifugio di senza tetto.

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