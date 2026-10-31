Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di ripristino dell'asfalto nelle strade di Quartu. Il primo intervento riguarda via Cagliari, dove sono già stati posizionati i cartelli di divieto di sosta nel tratto compreso tra via Cimabue e via Messina: è da qui che, martedì, sarà posato il nuovo asfalto.

Terminato questo primo tratto, si procederà per step successivi, un segmento dopo l’altro, fino ad arrivare al termine della via. L’intervento in via Cagliari arriva a seguito delle lavorazioni di Enel, nell’ambito del piano infrastrutturale in corso di realizzazione, finanziato con i fondi del PNRR, da parte della società dell’energia. Per questa via il regolamento comunale prevede il ripristino a tutta sezione: l’asfalto sarà quindi rifatto sull’intera larghezza della carreggiata, quindi non esclusivamente nella porzione interessata dagli scavi.

Un altro intervento riguarda invece via Flumendosa, dove si procederà dapprima alla demolizione dei marciapiedi, un’operazione finalizzata a verificare la tenuta delle piante e condotta in collaborazione con l’assessorato comunale all’Ambiente. L’intervento rientra nel quinto lotto di lavori sugli asfalti programmato dall’amministrazione con fondi comunali. Alla demolizione faranno seguito i lavori di scarificazione sul manto stradale e, a conclusione, come da prassi verrà steso anche il bitume. Dopo via Flumendosa si procederà con un nuovo intervento in via Volturno, così come da cronoprogramma. Il piano di rifacimento delle strade cittadine ha già interessato complessivamente oltre 60 km di strade. Con il nuovo investimento di 4 milioni di euro si arriva a un totale di 16 milioni. I cantieri proseguiranno nei prossimi mesi, interessando sia il centro urbano che il litorale.

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