Fervono i preparativi all’oratorio della basilica di Sant’Elena al Ferrini in via Porcu a Quartu per la castagnata di domani. I ragazzi si apprestano al tradizionale appuntamento per una serata di festa, amicizia e condivisione, nel più autentico spirito di Don Bosco.

Tra il profumo delle castagne arrosto, i sapori della tradizione, la musica e l’allegria che da sempre caratterizzano la vita dell’oratorio, sarà anche l’occasione per raccogliere offerte per poter partire alle Giornate Mondiali della gioventù.

Si comincia alle 18 con la messa celebrata dal vice parroco della basilica don Euphrem. Alle 19 il via alla castagnata e alle 20 l’esibizione del gruppo folk Città di Quarto seguito da balli di piazza per tutti.

«La Castagnata di Don Bosco - ha detto don Euphrem – è molto più di una festa. E’ un’occasione per ritrovarci, vivere la gioia dello stare insieme e rafforzare quel senso di famiglia e comunità che Don Bosco ci ha insegnato a costruire. Perché, come ci ricordava Don Bosco, “La santità consiste nello stare molto allegri"».

Oltre alle castagne si potranno gustare i prodotti del territorio dalla fregola alla salsiccia arrosto, al torrone preparato sul momento. La castagnata, come da tradizione, aprirà le attività invernali dell’oratorio che prevedono doposcuola e sport. Seguono a quelle estive che si sono chiuse con grande partecipazione, culminate nelle serate a tema tra cene e musica.

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