Una pista ciclabile tra la strada provinciale 18 e il mare lunga seicento metri, in territorio di Castiadas. Poi panchine, illuminazione, alberi e tanto verde per arrivare a Cala Marina (borgata di San Pietro, Castiadas). E lì, di fronte al mare, ecco una piazza in granito con fontane e giochi d’acqua colorati. Sarà tutto pronto tra pochi mesi, al termine dei lavori da due milioni e duecentomila euro partiti questa settimana. «Stiamo realizzando – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - un salottino pubblico direttamente sul mare in una delle spiagge più suggestive della Sardegna. Un intervento che sta andando di pari passo con i nuovi parcheggi sul litorale».

Il percorso pedonale sarà «attrezzato con panchine, piante, illuminazione pubblica da un lato – viene riportato nella relazione tecnica - mentre su quello opposto è prevista una pista ciclabile adeguatamente dimensionata per la fruizione con due sensi di marcia e separata dalla viabilità carrabile e pedonale». L’illuminazione invece sarà «in stile artistico consono all’ambiente marino», così come le panchine in ghisa. La pavimentazione, sulla scia di Cala Pira, sarà in calcestruzzo colorato con delimitazioni laterali in granito. E quindi l’imponente piazza quasi a ridosso dell’arenile.

Nel progetto complessivo è prevista inoltre la riqualificazione della pineta di Cala Sinzias. Anche se qui c’è un intoppo burocratico: non è infatti ancora stato definito il passaggio della stessa pineta dalla Regione al Comune.

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