La palestra della scuola di viale Europa riapre dopo i primi interventi di riqualificazione e messa in sicurezza. La riapertura rappresenta uno dei principali risultati del cantiere avviato per migliorare le condizioni degli spazi a disposizione della comunità scolastica. «Restituire agli studenti e al personale scolastico ambienti sicuri e funzionali è una priorità della nostra amministrazione», sottolinea il sindaco Umberto Oppus, evidenziando l'importanza degli interventi in corso per rendere la struttura sempre più adeguata alle esigenze della scuola.

I lavori hanno interessato gli impianti sportivi e i locali di servizio, con la sostituzione delle porte d'ingresso e dei servizi igienici, oltre alla tinteggiatura completa dei bagni. Si tratta di una prima fase di un programma più ampio, che proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori opere di manutenzione e miglioramento.

Il cronoprogramma prevede nuove tinteggiature e la sistemazione dei locali di servizio, compresi gli sgabuzzini. Entro circa una settimana, secondo le previsioni comunicate dall'amministrazione, dovrebbe inoltre essere realizzata la scala esterna. L'intervento complessivo rientra in un piano di investimenti da 140 mila euro, destinato a migliorare sicurezza, funzionalità e fruibilità degli ambienti scolastici.

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