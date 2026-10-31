Sono stati salvati da un passante dopo che qualcuno li aveva abbandonati in una strada di campagna: sette cuccioli, ora, cercano una casa.

A recuperarli non lontano dalla sua azienda agricola è stato Attilio Garau, che già lo scorso aprile – sempre nello stesso punto – aveva salvato altri sette cagnolini. «Probabilmente sono i figli della stessa cagna, perché somigliano a quelli che già avevo trovato mesi fa», racconta Garau, «chissà, ad abbandonarli è stata la stessa persona senza scrupoli che lo ha fatto ad aprile. I cagnolini erano già stati adocchiati dalle cornacchie, se non fossi arrivato io, probabilmente sarebbero stati attaccati. Dopo aver trovato i cuccioli ho immediatamente contattato l’assessore al Benessere animale, Gaetano Crocco, che con grande sensibilità è arrivato immediatamente nel luogo del ritrovamento. I cuccioli, poi, sono stati presi in consegna dalla polizia locale».

I cagnolini, ora, sono ospiti di un canile convenzionato con la Asl, a Selargius: la speranza è che, dopo aver rischiato di morire, possano presto trovare dei proprietari che se ne prendano cura.

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