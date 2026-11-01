Tutela degli animali, a Dolianova la 6^ edizione del “Primo soccorso veterinario”La dottoressa Marta Stella fornirà ai partecipanti le indicazioni su come intervenire in aiuto dei propri animali in caso di emergenza in ambiente domestico
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L’appuntamento è in programma sabato 14 novembre dalle 8.30 alle 13.00 nella sala consiliare di Piazza Amendola. Per iscriversi al corso organizzato dall’associazione “Il Mondo che vorrei” in collaborazione con il Comune di Dolianova si possono chiamare i numeri 3474045129 o 3495597944.
La dottoressa Marta Stella fornirà ai partecipanti le indicazioni su come intervenire in aiuto dei propri animali in caso di emergenza in ambiente domestico. Il corso è gratuito. I posti sono limitati.