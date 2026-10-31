Elmas, tre feriti nello schianto frontale fra due autoUno dei coinvolti trasportato in ospedale in codice rosso
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Un ferito grave e due in codice giallo, su un totale di quattro persone coinvolte. È il bilancio di un incidente frontale tra due auto avvenuto questa sera in via Cagliari, a Elmas.
Lo schianto intorno alle 17,40. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Cagliari: gli operatori hanno lavorato per estrarre dalle lamiere il ferito più grave, che viaggiava da solo.
È stato portato in ospedale in codice rosso. Meno preoccupanti le condizioni degli occupanti dell’altra auto.
(Unioneonline/E.Fr.)