Un ferito grave e due in codice giallo, su un totale di quattro persone coinvolte. È il bilancio di un incidente frontale tra due auto avvenuto questa sera in via Cagliari, a Elmas.

Lo schianto intorno alle 17,40. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Cagliari: gli operatori hanno lavorato per estrarre dalle lamiere il ferito più grave, che viaggiava da solo. 

È stato portato in ospedale in codice rosso. Meno preoccupanti le condizioni degli occupanti dell’altra auto.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata