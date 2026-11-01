Notte di fuoco a Capoterra. Poco prima dell’una di notte, un violento incendio è divampato in via Oristano, avvolgendo rapidamente due automobili parcheggiate lungo la strada.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento immediato dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari, arrivati sul posto con la squadra del distaccamento cittadino del porto.

Gli operatori hanno delimitato l'area e avviato le operazioni di spegnimento. Grazie alla rapidità dell'intervento, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che potessero investire una terza vettura e un furgone posteggiati a poca distanza, quest'ultimo comunque parzialmente danneggiato dal forte calore sprigionato dal rogo.

Una volta domato l'incendio e messa in sicurezza l'intera zona, i Vigili del fuoco hanno avviato i rilievi tecnici per stabilire le esatte cause che hanno dato origine alle fiamme.

(Unioneonline/En.Ne.)

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