Ogni anno è la principale attrazione del Natale quartese. Il presepe vivente allestito nel cortile della basilica di Sant'Elena, con figuranti dell'epoca, animali e la ricostruzione fedele del villaggio di Betlemme è un posto magico dove arrivano centinaia di persone. Per questo anche quest'anno si replica ed è già corsa alle adesioni.

Questo è il tempo della ricerca di figuranti e di artigiani per il mercatino natalizio che sarà ampliato rispetto all’anno scorso.

«Sono ben accette le candidature spontanee di chi desidera partecipare e diventare parte del nostro Presepe Vivente – spiega l’organizzatrice Elena Costa – non serve aspettare un invito: se si ha voglia di vivere questa esperienza insieme a noi, deve solo farsi avanti». Quest’anno «sarà ampliato lo spazio dedicato al mercatino natalizio, per accogliere ancora più proposte, espositori e idee regalo, immersi nella magica atmosfera del Natale».

Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo info@eventstore.it. Il presepe vivente è organizzato dai volontari della basilica e ogni anno diventa punto di incontro per tantissime persone. La ricostruzione del villaggio di Betlemme è come un focolare domestico in cui si ama tornare e ritrovarsi in uno spirito di fede e solidarietà.

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