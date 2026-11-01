Tour tra le chiese storiche oggi a Quartu per le Giornate del Romanico. Puntuale come previsto alle 9,30 si sono aperte le porte delle chiese di Sant’Agata, Santa Maria di Cepola, San Benedetto, San Forzorio e San Pietro di Ponte.

Le visite proseguiranno anche per tutto il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 a cura degli archeologi dell'Università di Cagliari. Per la prima volta questa mattina la chiesa di San Pietro di Ponte all'interno del cimitero comunale, ristrutturata di recente e riaperta qualche settimana fa, ha ospitato la messa celebrata dal parroco della basilica di Sant'Elena, don Alfredo Fadda. Un momento molto suggestivo che ha visto la partecipazione di tante persone. Tanti anche al parco di Molentargius alla scoperta della flora spontanea e delle erbe utilizzate nel Medioevo.

Un percorso inclusivo con tavole tattili. Alle 16,30 la chiesa di Santa Maria di Cepola ospiterà il rosario in lingua sarda con Peppino Patteri con accompagnamento delle launeddas, mentre a San Benedetto alle 19 ci sarà un concerto del coro gregoriano del gruppo vocale Laeti cantores diretto dal maestro Giovanni Schirra. Per l'intera giornata musicisti itineranti accompagneranno i visitatori. Nella chiesa di Santa Maria di Cepola è stata allestita una mostra fotografica dedicata alla memoria storica dell'edificio e ai ritrovamenti emersi nell'aera circostante a cura dell'associazione Anteas. Si chiama "Memorie invisibili" ed è un viaggio nel Medioevo sulle tracce degli antichi pellegrini. Alle 15,30 da piazza Azuni partirà il bus navetta verso la chiesa di San Forzorio.

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