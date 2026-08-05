Nessuna chiusura per il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili.

Nell’incontro che si è tenuto questa mattina nell’aula magna del nosocomio il direttore generale della Asl, Aldo Atzori, davanti ai sindaci ha garantito la continuità del servizio per tutto il periodo di Ferragosto.

«Abbiamo messo in campo tutte le soluzioni possibili», ha detto il dirigente, «ora serve costruire un modello sostenibile e attrattivo per il futuro». L’azienda ha contattato oltre 40 professionisti attraverso le graduatorie disponibili, assunto medici stranieri iscritti nell’elenco speciale, attivato prestazioni aggiuntive per i medici che hanno dato disponibilità e sottoscritte due convenzioni con l’Aou di Cagliari e l’Arnas Brotzu. Tutto a stretto contatto con l’assessorato regionale alla Sanità, che ha portato a garantire una copertura nel momento più critico dell’anno.

Per i sindaci presenti è stato un grande risultato, frutto anche dell’insistenza degli amministratori che hanno richiesto un cambio di passo decisivo con l’apertura di un tavolo permanente per dare il via ad un percorso condiviso per arrivare ad individuare soluzioni strutturali. «Non è possibile», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «gestire la situazione sempre in stato di emergenza». «Serve maggiore attenzione», ha aggiunto Salvatore Argiolas, presidente della Comunità Montana, «il nostro è un territorio disagiato che non può essere ulteriormente penalizzato».

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