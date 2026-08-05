Cambia volto una delle aree urbane del territorio comunale. Con la determinazione del 3, agosto 2026 firmata dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) il Comune di Uta ha ufficialmente approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale dell'area degradata situata lungo via Martino Piras, all'angolo con via degli Oleandri.

L'intervento, finanziato per un importo complessivo di 300 mila euro grazie ai fondi regionali destinati alla valorizzazione dei centri urbani, punta a risolvere le criticità della zona attraverso un'opera di risanamento e rigenerazione urbana.

L'opera, inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e coperta dai fondi di bilancio, permetterà di restituire decoro e sicurezza a uno spazio urbano attualmente segnato dal degrado. Con l'approvazione del progetto esecutivo, l'amministrazione comunale compie l'ultimo passaggio tecnico prima dell'affidamento dei lavori e dell'effettivo inizio dei cantieri.

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