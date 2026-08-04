Maracalagonis, approvata la tassa sui rifiutiVenerdì nuova riunione per l'assestamento di bilancio
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Il Consiglio comunale di Maracalagonis ha approvato le tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) relative all’anno 2026 senza apportare aumenti rispetto allo scorso anno. Stabilite anche le scadenze di pagamento: la prima rata si pagherà entro il 31 agosto prossimo: la seconda, entro il 31 ottobre, la terza entro il 31 dicembre, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto.
Il Consiglio è nuovamente convocato per venerdì 7 agosto alle ore 10,30 per discutere sull’assestamento di bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’approvazione di una variante al Piano urbanistico comunale.