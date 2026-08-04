Un motociclista di Capoterra è stato ricoverato al Brotzu dove è arrivato con l'elisoccorso dopo una caduta sulla vecchia Orientale sarda,  al trentunesimo chilometro, in territorio di Burcei.

Il centauro  ha riportato una frattura a una mano e secondo il primo bollettino medico guarirà in trenta giorni.

I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Burcei.

Si sarebbe trattato di un incidente senza il coinvolgimento di altri mezzi o altre persone.

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