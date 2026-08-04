Burcei, motociclista cade sull'Orientale: in ospedale con l'elisoccorsoTrasporto d’urgenza al Brotzu: il centauro se la caverà con 30 giorni di cure
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Un motociclista di Capoterra è stato ricoverato al Brotzu dove è arrivato con l'elisoccorso dopo una caduta sulla vecchia Orientale sarda, al trentunesimo chilometro, in territorio di Burcei.
Il centauro ha riportato una frattura a una mano e secondo il primo bollettino medico guarirà in trenta giorni.
I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Burcei.
Si sarebbe trattato di un incidente senza il coinvolgimento di altri mezzi o altre persone.