Non solo una competizione sportiva, ma il simbolo della rinascita di uno spazio che ha caratterizzato l’infanzia di tanti a Quartucciu. Si è concluso venerdì scorso con la cerimonia di premiazione il torneo di pallavolo dell’oratorio di Sant’Antonio tra: balli, musica e un rinfresco finale. Il torneo è stato possibile grazie all’impegno di decine di volontari che per settimane hanno lavorato per restituire alla comunità il campo.



Per un mese il campo è tornato a essere il cuore dell’oratorio, animato da partite, tifo e momenti di condivisione. Un risultato che ha emozionato il parroco don Elvio, che ha ricevuto dai volontari una targa in suo onore: «Solo grazie. Per un mese abbiamo potuto sentire le urla di gioia per i punti, con l’oratorio pieno di vita». Parole di apprezzamento anche dall’assessora allo Sport Elisabetta Contini, che ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: «Grazie agli organizzatori per aver ridato vita a questo spazio. Per tutto il mese è stato un luogo dove in tanti si sono divertiti, hanno fatto gruppo, creato amicizie e vissuto momenti di gioia».



Tra i presenti alla premiazione anche il consigliere comunale Andriano Piludu, che ha ricordato il legame personale con il campo dell’oratorio: «È un posto a me familiare da quando ero bambino. Gli oratori sono luoghi di aggregazione e vitalità soprattutto per i più giovani, perché mettono i ragazzi nelle condizioni di non frequentare cattive compagnie e cattive abitudini».



Tutte le squadre partecipanti hanno ricevuto un riconoscimento, ma a conquistare il primo posto finale è stata la squadra nera. Ivana Giordano e Roberto Mura hanno espresso tutta la loro soddisfazione: «Siamo felici e orgogliosi di aver inaugurato questo spazio che da tempo non era in uso. Abbiamo trovato un clima davvero accogliente. Siamo contenti del primo posto, ma soprattutto di aver allargato le nostre amicizie. Arriviamo da Sinnai e siamo venuti a Quartucciu con grande entusiasmo».



Grande soddisfazione anche per Diego Isoni, organizzatore del torneo: «Il torneo è giunto al termine dopo un mese e mezzo di lavoro. Con i volontari abbiamo dedicato circa due mesi al recupero del campo. Non posso che ringraziare tutti coloro che mi sono stati accanto per concludere nel migliore dei modi questo torneo. Un grazie va anche agli sponsor per il contributo, ai partecipanti e soprattutto a don Elvio per averci messo a disposizione questo spazio».

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