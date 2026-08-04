Nuove assunzioni al Plus di Quartu e Parteolla, col nuovo personale selezionato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. I primi nove vincitori del concorso, hanno preso servizio nella rete dei servizi sociali del Comune di Quartu Sant’Elena, ente capofila dell’ambito che ricomprende i Comuni di Burcei, Donori, Maracalagonis, Dolianova, Serdiana, Sinnai e Soleminis e la Asl.

Le nuove figure (funzionari amministrativi, pedagogisti, psicologi) sono assunte per trentasei mesi a valere sull’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà”, nel contesto delle attività del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

«I nuovi funzionari – ha sottolineato Marco Camboni, Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Generazionali del Comune di Quartu – aiuteranno il settore che già in questi anni ha rafforzato e esteso la propria attività a dare all’utenza risposte sempre più efficaci e tempestive. Il nostro compito è intercettare, comprendere e soddisfare per quanto possibile i bisogni delle persone, con particolare attenzione alle fasce più fragili e bisognose della popolazione. Come assessorato abbiamo l’obiettivo di prendere in carico le situazioni di difficoltà e di marginalità e di elaborare piani che non solo consentano di uscire dall'emergenza, ma permettano anche di costruire percorsi orientati verso l'indipendenza e la dignità».

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