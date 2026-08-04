Bagni vietati davanti alla spiaggia di Murtas, a Villaputzu, dentro l’area militare del poligono interforze del salto di Quirra (aperta solo d’estate). Non lungo tutto l’arenile ma nel raggio di cento metri dal punto nel quale è stato trovato «un presunto oggetto non identificato e potenzialmente pericoloso a circa tre metri di profondità». Lo stabilisce un’ordinanza permanente della Guardia costiera, ufficio circondariale marittimo di Arbatax.

Cosa sia quello che viene definito “oggetto potenzialmente pericoloso” non si sa. Ma negli uffici della Guardia costiera sanno bene che lì, sul fondale, esistono buone (alte, altissime) probabilità che possa esserci una bomba o un missile. E per prendersi il sicuro – anche se fosse un innocuo pezzo di metallo – ecco il divieto. Viene «interdetto per motivi di pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, il traffico marittimo ed ogni altra attività di fruizione del mare e del demanio marittimo» in un ampio specchio di mare a ridosso della rive poco più a nord della foce del Frumini Durci.

Ma l’ombrellone si potrà piantare stando a distanza. Così magari si potrà assistere alle operazioni di brillamento che verranno condotte dal nucleo Sdai di Cagliari: sarà fatto esplodere un ordigno trovato in fondo al mare al largo di capo San Lorenzo. E per farlo è necessaria un’altra ordinanza di interdizione: sarà vietato avvicinarsi a una distanza inferiore ai mille metri dal punto dell’imminente esplosione, dal 4 agosto al 14.

Stessi divieti più a nord, al largo del versante nord della spiaggia di Murtas: non ci si potrà avvicinare a meno di mille metri dalla nave Gaeta della Marina Militare che lavorerà con sub e Rov alla ricerca di ordigni da far esplodere.

Tutto mentre a terra, parte a monte del poligono, a Perdasdefogu, Leonardo Spa – la principale industria bellica italiana – testerà sistemi d’arma grazie all’ok concessa alla Regione in deroga allo stop di questo tipo di attività nel periodo estivo.

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