Le continue richieste del sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi e del sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu sono servite: mercoledì 5 agosto l’Enas (gestore del sistema idrico) rilascerà acqua dalla diga di Nuraghe Arrubiu. Un rilascio in alveo (quello del Flumendosa) di modesti quantitativi idrici (circa cinque metri cubi al secondo) che consentiranno comunque agli allevatori e agli agricoltori di tirare un sospiro di sollievo.

I sindaci del Sarrabus hanno chiesto più volte l’intervento dell’Enas per un sostegno immediato al comparto agricolo locale «in quanto il settore dei rispettivi territori e delle aree limitrofe – hanno sottolineato i primi cittadini – sta attraversando una fase di forte stress idrico». E dunque «l’avvio di un rilascio graduale e programmato delle acque di laminazione della diga sul Flumendosa consentirebbe di rimpinguare i livelli delle falde e di garantire l’approvvigionamento necessario alle colture in atto, scongiurando danni economici irreversibili per la aziende locali che rappresentano il motore trainante dell’economia».

Inoltre, dal momento che per raggiungere Villaputzu (col ponte sempre chiuso) occorrerà ancora per molto tempo transitare sul guado sterrato «il mancato svuotamento preventivo e controllato della quota di laminazione dell’invaso – ha specificato il sindaco di Villaputzu – esporrebbe il territorio al rischio di rilascio massivi ed improvvisi” nel periodo delle piogge «determinando il completamento isolamento di intere aree». Il rilascio avverrà il 5 agosto a partire dalle 9 del mattino «per il tempo necessario a soddisfare la richiesta».

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